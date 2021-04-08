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Twitter готовий заплатити шалені гроші за Clubhouse: ціна питання
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Соцмедійна платформа Twitter кілька місяців обговорювала можливість покупки програми Clubhouse за приблизно чотири мільярди доларів.
Відзначається, що зараз переговори на паузі з невідомих причин. Водночас в Twitter цю інформацію коментувати відмовилися, а в Clubhouse на запит видання поки не відповіли. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.
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Раніше повідомлялося, що Clubhouse веде переговори щодо залучення фінансування від інвесторів. Зауважимо, що Clubhouse створили торік, і за цей час в додатку зареєструвалися понад три мільйони людей, в тому числі засновник Facebook Марк Цукерберг, актор і музикант Джаред Лето, телеведуча Опра Вінфрі і винахідник-мільярдер Ілон Маск.
Особливість платформи полягає в тому, що її користувачі спілкуються між собою за допомогою голосових повідомлень без картинок і тексту. 21 лютого в додатку стався витік даних. Одному з користувачів вдалося проникнути в аудіочати в декількох "кімнатах", отримати доступ до розмов і потім транслювати їх на сторонній сайт.
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