Twitter готовий заплатити шалені гроші за Clubhouse: ціна питання

Соцмедійна платформа Twitter кілька місяців обговорювала можливість покупки програми Clubhouse за приблизно чотири мільярди доларів.

Відзначається, що зараз переговори на паузі з невідомих причин. Водночас в Twitter цю інформацію коментувати відмовилися, а в Clubhouse на запит видання поки не відповіли. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

І ще: Пара зі США обмінялася на весіллі токенами замість обручок

Раніше повідомлялося, що Clubhouse веде переговори щодо залучення фінансування від інвесторів. Зауважимо, що Clubhouse створили торік, і за цей час в додатку зареєструвалися понад три мільйони людей, в тому числі засновник Facebook Марк Цукерберг, актор і музикант Джаред Лето, телеведуча Опра Вінфрі і винахідник-мільярдер Ілон Маск.

Особливість платформи полягає в тому, що її користувачі спілкуються між собою за допомогою голосових повідомлень без картинок і тексту. 21 лютого в додатку стався витік даних. Одному з користувачів вдалося проникнути в аудіочати в декількох "кімнатах", отримати доступ до розмов і потім транслювати їх на сторонній сайт.

Це цікаво: Xiaomi Mi11 Ultra та Mi Band 5 мають одну спільну деталь: вона вас вразить