Пара зі США обмінялася на весіллі токенами замість обручок

Молодята Ребекка Роуз і Пітер Качергінскій зі США знайшли альтернативу весільним обручкам. Замість них пара обмінялася невзаємозамінними токенами (NFT), які тепер будуть прив'язані до їх блокчейн-акаунтів.

Про незвичайну церемонії розповіла у твітері сама наречена.

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"Більшість людей одружуються у місці релігійного культу, на пляжі або в горах. Пітер і я – не більшість людей. Ми одружилися за допомогою блокчейну", – написала Роуз.

Most people get married in a place of religious worship, on a beach, or in the mountains. Peter (@_iphelix) and I are NOT most people. We got married on the #blockchain. 1/7 pic.twitter.com/2ExexrlLbZ — Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021

Пітер і Ребекка вибрали токени, адже їх професії пов'язані з криптовалютою. Публічний обмін NFT пара провела відразу після традиційної єврейської церемонії.

Токени молодят називаються Tabaat, що у перекладі з івриту означає "перстень". Вони існують лише у двох примірниках. Ці NFT містять також весільні клятви та спеціально намальовану гіфку, що символізує одруження. І те й інше подружжя зможе подивитися у будь-який момент у спеціальному додатку.

"Блокчейн, на відміну від фізичних об'єктів, вічний. Розвиток цієї технології неможливо зупинити, вона не піддається цензурі та не вимагає чийогось дозволу. Точно так само, як і любов. Що може бути романтичніше?", – додала Роуз.

The name of the token is Tabaat, the Hebrew word for ring. We stored an animation by artist Carl Johan Hasselrot (@cjhasselrot) inside the unique tokens, which illustrates two distinct things becoming one, like in marriage. #NFTArt 3/7 pic.twitter.com/5s8hLGbRdG — Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021

А чом би й ні? Підозрюємо, що обмін токенами з роками стане популярнішим, витіснивши традиційні обручки. Ми ж вважаємо, що важливими залишаються почуття. А чи буде обручка на пальці, чи ні – не настільки важливо.

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