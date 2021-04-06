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Пара зі США обмінялася на весіллі токенами замість обручок

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Подружжя обмінялося токенами замість обручок - фото 1
Подружжя обмінялося токенами замість обручок

Молодята Ребекка Роуз і Пітер Качергінскій зі США знайшли альтернативу весільним обручкам. Замість них пара обмінялася невзаємозамінними токенами (NFT), які тепер будуть прив'язані до їх блокчейн-акаунтів.

Про незвичайну церемонії розповіла у твітері сама наречена.

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"Більшість людей одружуються у місці релігійного культу, на пляжі або в горах. Пітер і я – не більшість людей. Ми одружилися за допомогою блокчейну", – написала Роуз.

Пітер і Ребекка вибрали токени, адже їх професії пов'язані з криптовалютою. Публічний обмін NFT пара провела відразу після традиційної єврейської церемонії.

Токени молодят називаються Tabaat, що у перекладі з івриту означає "перстень". Вони існують лише у двох примірниках. Ці NFT містять також весільні клятви та спеціально намальовану гіфку, що символізує одруження. І те й інше подружжя зможе подивитися у будь-який момент у спеціальному додатку.

"Блокчейн, на відміну від фізичних об'єктів, вічний. Розвиток цієї технології неможливо зупинити, вона не піддається цензурі та не вимагає чийогось дозволу. Точно так само, як і любов. Що може бути романтичніше?", – додала Роуз.

А чом би й ні? Підозрюємо, що обмін токенами з роками стане популярнішим, витіснивши традиційні обручки. Ми ж вважаємо, що важливими залишаються почуття. А чи буде обручка на пальці, чи ні – не настільки важливо.

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