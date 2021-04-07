Xiaomi Mi11 Ultra та Mi Band 5 мають одну спільну деталь: вона вас вразить

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь розкрив незвичайну подробицю про новий флагман бренду. За його словами, мініекран Mi11 Ultra не розробляється спеціально. Замість цього компанія інтегрувала на тильну панель смартфона матрицю популярного фітнес-браслета.

В області блоку камери Xiaomi Mi11 Ultra розміщений 1,1-дюймовий AMOLED-дисплей, що показує дату і час, а також інформацію про виклики й інші повідомлення. Як виявилося, мовиться про готове рішенні для представленого раніше фітнес-трекера компанії Mi Band 5, пише ITHome.

Це цікаво: Блогери розібрали Xiaomi Mi11 Ultra: що ховається всередині камерофона – відео

Дисплей також можна використовувати як видошукач під час зйомки селфі на основний модуль камери.

Поділившись цим фактом, глава бренду не уточнив, чи використовувала компанія нереалізований запас дисплеїв або замовляла їх у постачальника додатково. У будь-якому випадку застосування вже готового компонента без витрат на його розробку з нуля дозволяє знизити собівартість нового пристрою.



Маленький екран на Xiaomi Mi 11 Ultra з Mi Band 5

Нагадаємо, що відразу після закінчення презентації флагманського Xiaomi Mi11 Ultra лабораторія DxOMark оновила свій рейтинг. Тепер новинка китайського виробника електроніки посідає почесне перше місце у списку камерофонів з найвидатнішими основними камерами. Розповідаємо, скільки балів отримали камери новинки.

Mi11 Ultra вдалося набрати 143 бали в сумарному заліку, що вважається найвищим результатом у рейтингу DxOMark. За якість фотозйомки новинка отримала 148 балів, а після тестування можливостей відеозйомки гаджету присудили 117 балів.

Читайте також: Блогери показали складний смартфон Xiaomi Mi Mix Fold у дії: відео