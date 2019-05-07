Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Twitter додав нові функції для ретвітів: перші деталі

  • 6
У Twitter з'явились нові функції - фото 1
У Twitter з'явились нові функції

Соцмережа Twitter потішила користувачів розширенням функціоналу. Тепер можна не лише ретвітити дописи та залишати свій коментар. Детальніше читайте далі.

Платформі Twitter намагається конкурувати з іншими соцмережами, залишаючи свої родзинки. Нещодавно розробники вирішили, що ретвіти потребують більших варіацій. тому тепер до них можна прикріпити не лише текстове повідомлення зі своєю думкою, а й фото, гіфки та навіть відео.

Це цікаво: Краще за WhatsApp і Viber: Google готує новий месенджер

Відзначається, що свіжий функціонал вже доступний у додатках для смартфонів на Android та IOS, а також на мобільній версії. Новинка допоможе зробити платформу більш візуальною, змусивши користувачів проводити більше часу в мережі.

Читайте також: Як включити новий темний режим у Google Chrome на Android

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Шиканемо, Ігри патріотів і Форт Буаяр: ностальгійна добірка улюблених передач 2000-х
  • 03 травня, 16:03
  • 690
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 342
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 471
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Twitter