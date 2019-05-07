Twitter додав нові функції для ретвітів: перші деталі

Соцмережа Twitter потішила користувачів розширенням функціоналу. Тепер можна не лише ретвітити дописи та залишати свій коментар. Детальніше читайте далі.

Платформі Twitter намагається конкурувати з іншими соцмережами, залишаючи свої родзинки. Нещодавно розробники вирішили, що ретвіти потребують більших варіацій. тому тепер до них можна прикріпити не лише текстове повідомлення зі своєю думкою, а й фото, гіфки та навіть відео.

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Відзначається, що свіжий функціонал вже доступний у додатках для смартфонів на Android та IOS, а також на мобільній версії. Новинка допоможе зробити платформу більш візуальною, змусивши користувачів проводити більше часу в мережі.

Exciting news: Today we are launching the ability to Retweet with GIF, photos, and video!



We find solutions to many challenges as we build for a global, vocal audience. Here is a glimpse into our process as we worked on this feature. https://t.co/PUMr9DRQ0K — Twitter Engineering (@TwitterEng) 6 травня 2019 р.

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