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Як включити новий темний режим у Google Chrome на Android
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Багато користувачів чекали на появу темного режиму для Chrome. І ось, нарешті, в останньому оновленні Coogle додала до мобільної версії найпопулярнішого браузера довгоочікуваний "Dark Mode". Розповідаємо вам, як його активувати!
Тепер користуватися смартфоном стало трохи комфортніше, адже більшу частину часу ми використовуємо його для виходу в інтернет. Особливо комфортно стало використовувати браузер вночі, тому що більше нема потреби вмикати всілякі нічні режими для читання або інші подібні налаштування.
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Однак для увімкнення темного режиму в Chrome на Android потрібно зробити кілька додаткових дій. Відразу зазначимо, що ця функція все ще перебуває в тестовому режимі і до кінця не завершена, тому наразі можуть проявлятися деякі помилки в її роботі, а для деяких користувачів вона може бути просто недоступною.
Як увімкнути Dark Mode для Chrome на Android
- Щоб опція "Dark Mode" відображалася в налаштуваннях Chrome, вам необхідно мати версію Chrome 74 або вище. Просто перевірте версію свого додатка і завантажте свіже оновлення з Google Play. Як тільки оновитесь, приступайте до виконання цих кроків:
- В адресному рядку додатка Chrome введіть "chrome: // flags" без лапок. Це відкриє сторінку зі спеціальними налаштуваннями, де потрібно трохи пошаманити, щоб увімкнути відображення опції "Dark Mode" в основних налаштуваннях браузера.
- Тапніть по пошуковому рядку у верхній частині екрану, а потім виконайте пошук опції "Android Chrome UI dark mode", який відразу повинен відобразити перед вами потрібний параметр.
- Торкніться знайденого параметра і змініть його налаштування з "default" на "enabled", а потім перезапустіть Chrome.
- Коли додаток знову відкриється, викличте меню налаштувань тапом по відповідній іконці, а потім перейдіть в "Налаштування"> "Dark Mode". Посуньте перемикач в активне положення, і Chrome автоматично переключиться на нову темну тему. Якщо ви не можете знайти параметр темного режиму в меню навіть після активації його в додаткових налаштуваннях, спробуйте знову перезапустити програму (може знадобитися кілька перезавантажень для відображення опції).
Звичайно ж, вам не доведеться возитися з додатковими налаштуваннями у Chrome, щоб змусити з'явитися в меню опцію "Dark Mode", коли фінальна версія нового темного режиму стане доступною в Chrome на Android, але наразі момент це єдиний спосіб активувати темний режим.
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