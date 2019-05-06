Краще за WhatsApp і Viber: Google готує новий месенджер

Google не припиняє спроби увірватися на ринок месенджерів, і готує новий, який складе конкуренцію WhatsApp і Telegram.

За останні роки Google вже кілька разів намагалася зайняти своє місце на ринку сервісів для спілкування, але кожен раз її задум виявлявся провальним з різних причин.

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Наразі практично у всі смартфони на базі операційної системи Android, а такі займають більше 3/4 всього ринку мобільних пристроїв, вбудовано спеціальний додаток для роботи з повідомленнями SMS і MMS, а називається він Android Messages. Цей додаток встановлено в більшість сучасних смартфонів на базі Android, що цілком очевидно.

Саме на його базі Google вирішила запустити свій власний месенджер, який зможе затьмарити WhatsApp і всі інші. Таким чином, Google хоче впровадити месенджер у всі смартфони, які використовують ОС Android для роботи.

Android Messages

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