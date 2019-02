Twenty One Pilots – Chlorine: дивитись новий кліп онлайн

Американський гурт Twenty One Pilots показав новий кліп на трек Chlorine зі свіжої платівки, який дивує. Зацініть відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американські інді-рокери Twenty One Pilots потішили прихильників свіжою відеороботою на пісню Chlorine з останнього альбому Trench. За лічені години кліп зібрав понад півмільйона переглядів, а також познайомив з новим "персонажем" – Недом, фантастичним створінням, яке нагадує колись популярні іграшки Фербі.

Сюжет показує, як гурт відправляється чистити басейн і зустрічає дивне пухнасте створіння, з яким під кінець ділиться напоєм. Це вже другий ролик Twenty One Pilots, який не пов'язаний єдиною історією, тому фанати поки не висувають значних здогадок про суть кліпу.

Twenty One Pilots – Chlorine: дивитись кліп онлайн:

Twenty One Pilots – Chlorine: текст пісні:

Sippin' on straight chlorine,

Let the vibe slide over me,

This beat is a chemical, beat is a chemical,

When I leave don't save my seat,

I'll be back when it's all complete,

The moment is medical, moment is medical.

Loving what I'm tasting,

Venom on my tongue,

Dependent at times.

Poisonous vibrations,

Help my body run,

I'm running for my life.

Fall out of formation,

I plan my escape,

From walls they confined.

Rebel red carnation,

Grows while I decay,

I'm running for my life.

Hide you in my coat pocket,

Where I kept my rebel red,

I felt I was invincible,

You wrapped around my head,

Now different lives I lead,

My body lives on lead,

The last two lines may read,

Incorrect until said,

The lead is terrible in flavor,

But now you double as a paper maker,

I despise you sometimes,

I love to hate the fight,

And you in my life is like...

I'm so sorry I forgot you,

Let me catch you up to speed,

I've been tested like the ends of,

A weathered flag that's by the sea.

Can you build my house with pieces?

I'm just a chemical.

Twenty One Pilots – Chlorine: переклад пісні:

Приспів:

П'ю чистий хлор,

Дозволяючи флюїдам текти по мені

Це біт нейтралізує його

Біт нейтралізує його

Коли я піду, не тримай моє місце

Я повернусь, коли закінчу з усім

Цей момент лікувальний

Момент лікувальний

П'ю чистий хлор



Мені подобається, що я відчуваю

Отруту на язику

Часами я залежний

Отрутні коливання

Допомагають моєму тілу бігти



І я біжу, щоб вижити

Біжу, щоб вижити



Приспів



Випадаю зі строю,

Плануючи втечі зі стін, які вони звели

Незламна червона гвоздика

Росте, поки я руйнуюсь



І я біжу, щоб вижити

Біжу, щоб вижити

Так, я біжу, щоб вижити

Біжу, щоб вижити



Тримав тебе в кишені куртки

Де тримав свій повстанської червоний

Відчував себе невразливим, а ти

Обвився навколо моєї голови

Тепер живу різними життями

І тіло живе перш за все

Останні два рядки можуть бути прочитані

Неправильно, поки їх не вимовити

Свинець жахливий на запах

Але тепер ти двічі гаманець

Інколи я тебе зневажаю

Обожнюю ненавидіти протистояння

І маючи тебе у своєму життя, я наче...



Приспів



Пробачте, що забув про вас

Дозвольте підхопити вас на своїй швидкості

Мене перевіряли, наче вкінці

Прапор розвівається на вітрі біля моря.

Чи можете ви звести міг будинок зі шматків?

Адже я всього лише частка.

