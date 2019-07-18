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Творець коміксів Marvel і DC засмутив фанатів по всьому світу

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Алан Мур більше не малюватиме комікси - фото 1
Алан Мур більше не малюватиме комікси / gettyimages

Автор "Хранителів", "V – означає вендета" та "Ліги видатних джентльменів" Алан Мур повідомив, що припиняє займатися коміксами. Тепер він планує займатися книгами та кінематографом.

Про рішення піти з індустрії Мур говорив уже кілька років. У 2016 році він заявив, що йому "не потрібно нічого доводити собі або кому-небудь ще". Також він зазначав, що зараз його цікавлять усе більше інші області творчості.

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Я думаю, що зробив достатньо для коміксів. Якщо я продовжу працювати над ними, то неминуче постраждають ідеї, і ви почнете помічати, що я повторююся.

Алан Мур покидає царину коміксів - фото 341785
Алан Мур покидає царину коміксів

Алан Мур створював комікси з кінця 1970-х. Він працював з такими видавництвами, як Marvel UK і DC Comics. Багато з його творів були екранізовані попри незгоду самого автора.

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Джерело: screenrant
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