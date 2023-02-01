Ще більше Бетмена й Супермена – у DC Studios анонсують нові фільми

Всіма улюблені нові фільми про Бетмена й Супермена вийдуть у 2025 році. Вони матимуть назву "Бетмен: Частина 2" та "Супермен: Спадок".

Співкерівники студії Джейс Ґанн і Пітер Сафран заявили про перші десять фільмів і серіалів у "перезавантаженому всесвіті DC", пише Variety.

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У списку є 5 художніх фільмів та 5 телесеріалів для HBO Max. Також розпочнеться новий розділ кінопригод героїв DC, який називається Chapter One:Gods and Monsters ("Глава перша: Боги та монстри").

Про Супермена

Відома дата виходу фільму, який отримав назву "Супермен: Спадок". Це 11 липня 2025 року.

У фільмі відправлений на землю Кал-Ел намагатиметься співвіднести своє позаземне походження зі звичайним життям. Також є інформація, що проєкт розвиватиметься без Генрі Кавіла – Джеймс Ганн зараз перебуває у пошуках нового Супермена.

Про Бетмена

Фільм називатиметься "Бетмен: Частина 2". Режисером і сценаристом стане Метт Рівз, який також зняв попередній фільм про Бетмена. У стрічці знову зіграє Роберт Паттісон. Про сюжет поки що не відомо, але нова кінострічка має вийти 3 жовтня 2025 року.

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