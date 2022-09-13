Еммі 2022: у США оголосили переможців головної телевізійної премії

12 вересня у Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення Еммі – головної телевізійної премії США, яку за рішенням Американської телеакадемії вручають найкращим серіалам та передачам. Читайте далі та дізнайтеся, кого відзначили цією премією!

Найбільше номінацій цьогоріч здобув серіал "Спадщина" від HBO – 25 номінацій. Друге місце за кількістю згадок розділили "Тед Лассо" від NBC Sports та "Білий лотос" від HBO – по 20 номінацій. Третє місце зайняв серіал "Hacks" від HBO Max – 17 номінацій.

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Повний список переможців Еммі 2022

Найкращий драматичний серіал – "Спадщина"

Найкращий комедійний серіал – "Тед Лассо"

Найкраща актриса в драматичному серіалі – Зендея, "Ейфорія"

Найкращий актор в драматичному серіалі – Лі Чон Че, "Гра в кальмара"

Найкраща актриса в комедійному серіалі – Джин Смарт, "Hacks"

Найкращий актор в комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"

Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі – Аманда Сейфрід, "Вибула"

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі – Майкл Кітон, "Dopesick"

Найкращий мінісеріал – "Білий лотос"

Найкращий телевізійний фільм – "Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички"

серіал "Спадщина"

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