Рос потролив Рейчел: зірки серіалу ДРУЗІ розбурхали фанатів фото в душі

Акторка Дженніфер Еністон заінтригувала прихильників знімком в душі, тож її колега за серіалом ДРУЗІ Девід Швіммер не втримався від нагоди відтворити такий пікантний контент у своєму стилі. Почуття гумору у цих зірок зовсім не зникло з роками!

53-річна Дженніфер Еністон активно займається не лише власною акторською кар'єрою, а й профілем в інстаграмі. Тут у зірки понад 40 мільйонів підписників, які з захватом очікують на свіжі фото з її буднів. Нещодавно ж Джен заінтригувала світлиною в душі, натякнувши на те, що її бренд засобів з догляду за волоссям випускає новинку. І повз пікантний допис не пройшов актор Девід Швіммер, з яким вона знімалась у серіалу ДРУЗІ, пише Радіо MAXIMUM.

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Такий вигляд має анонс нової лінійки бренду LolaVie, який заснувала Еністон.

instagram.com/jenniferaniston

А ось і відповідь від Швіммера, який також зробив веселе фото у ванній кімнаті. Він також перепитав в Дженніфер, чи не забула вона про рушник, адже позувала оголеною.

instagram.com/_schwim_

Кумедно, що допис "Роса" став популярнішим за знімок "Рейчел", тож Еністон завітала у коментарі до свого колеги.

"Швім!? Намагаєшся вкласти мою славу!?" – грайливо зауважила вона, додавши смайлик з серцем. І це ще більше захопило фанатів, адже екранні стосунки Рейчел та Роса стали однією із найулюбленіших сюжетних ліній у серіалі "ДРУЗІ".

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