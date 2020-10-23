"Тупа тварина" і "мерзотник": між Притулою і Дубінським сталася перепалка у прямому ефірі

Між кандидатом у мери Києва Сергієм Притулою і нардепом від Слуги народу Олександром Дубінським в ефірі політичної програми "Право на владу" сталася словесна перепалка.

Так, в ефірі на телеканалі 1+1 Дубінський задав Притулі питання про кількість гілок метро в Києві, на що той сказав, що не відповідатиме на питання людини, якого вважає "абсолютним мерзотником".

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"Я дозволю собі не відповідати на питання людини, яку вважаю абсолютним мерзотником. Людини, яка створювала фейки під час Революції Гідності, на якій гинули люди. Мені дуже дивно бачити цього покидька у студії", – відповів Притула.

Своєю чергою Дубінський назвав Притулу "тупою твариною". "Коли тупа тварина балотується у мери Києва – це прикро, тому що кияни цього не заслужили. А ось коли така тупа тварина ще й дозволяє собі когось ображати – це подвійно дивно. Тому що це смішно", – сказав він.

Перепалку між політиками вдалося припинити тільки після втручання ведучої.

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