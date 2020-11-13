Тунець чи лосось: медики розповіли, яка риба корисніша

Тунець і лосось – два популярних види морепродуктів і одні з найбільш часто споживаних риб у світі. Таким чином, варто розібратися, яка ж з них все-таки корисніша.

Порівняння поживних речовин

І тунець, і лосось надзвичайно поживні. Вони багаті білком і безліччю вітамінів і мінералів. Нежирна м'ясистість тунця обумовлена вищим вмістом білка і нижчим вмістом жиру, в той час, як волога текстура і маслянистий смак лосося значною мірою обумовлені вмістом в ньому жиру. Лосось більш калорійний, ніж тунець, тому що це жирніша риба. Проте, нехай це не заважає вам отримувати задоволення.

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Крім того, порція лосося забезпечує більше вітаміну D, ніж тунець. Деяким людям складно отримати достатню кількість цієї поживної речовини, тому що вона не міститься в більшості продуктів.

Одне краще за інше?

І лосось, і тунець – здоровий вибір. Додавання одного або іншого в свій раціон може допомогти вам виконати рекомендацію Американської кардіологічної асоціації – їсти морепродукти два рази на тиждень. Найкращий вибір залежить від ваших цілей щодо здоров'я та, звичайно ж, вашого особистого смаку.

З іншого боку, якщо ви хочете збільшити споживання білка, не додаючи занадто багато калорій в свій раціон, саме тунець – чудовий варіант.

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