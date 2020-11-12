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Ця спеція допоможе очистити організм від токсинів

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Гімалайська сіль - фото 1
Гімалайська сіль / zira

Гімалайська сіль містить всього 0,8% мінеральних елементів. Крім кальцію, фтору і калію, в її склад входить і залізо. Саме окислення цього останнього хімічного елемента надає цій солі чарівний рожевий колір.

Гімалайський рожева сіль, визнана за її переваги в натуральній медицині, робить позитивний вплив на багатьох рівнях.

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Детоксикація
Одна з найбільших переваг гімалайської солі – розчиняти токсини, відходи, відкладення і шкідливі речовини, присутні в організмі людини. Таким самим чином ефективно видаляються свинець і ртуть. Вживання солоної води з кристалами гімалайської солі має довгострокові терапевтичні переваги. Це допомагає лікувати остеоартрит і ревматизм.

Засіб від болю в суглобах
Доведені знеболюючі і розслаблюючі властивості рожевої гімалайської солі. Ваша професійна діяльність змушує вас довго сидіти? Щоб полегшити контрактури в задній частині шиї, можна прикріпити шматочок солі до обох сторін шиї за допомогою пластиру. Так само зробіть свою власну подушку для зняття болю, набивши її кристалами солі в бавовняному, лляному або шовковому чохлі.

Оптимізація кровообігу
Візьміть у ванну трохи рожевої солі. Вона сприяє регуляції крові і лікує контрактури. Для 20-хвилинної ванни достатньо 250 г солі, залитої теплою водою. Ви відчуєте ефект в стані спокою.

Ця спеція допоможе очистити організм від токсинів - фото 434651

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Джерело: zira
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