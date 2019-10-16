Туманний ранок у Києві в атмосферних знімках

Столицю України Київ вкрив густий туман. Виглядає неймовірно красиво!

Вранці 16 жовтня жителі Києва натрапили на труднощі через густий туман, який огорнув всю українську столицю.

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У соціальних мережах активно діляться фотографіями і відеозаписами, що ж відбувається в Києві. Туманний ранок в Києві в атмосферних знімках. Таку картину побачили вранці 16 жовтня жителі столичного району Оскорки.

Те, що відбувається в інших районах міста показали на пабліку "Київ Інформатор" в соціальних мережах. Тут розмістили знімки туману на Богдана Хмельницького і на Набережному шосе. Відзначимо, що густий туман є дуже серйозною перешкодою для руху транспорту, адже видимість при ньому вкрай мала.

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