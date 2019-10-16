Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Євро 2020

Туманний ранок у Києві в атмосферних знімках

  • 8
Туман - фото 1
Туман / apostrophe

Столицю України Київ вкрив густий туман. Виглядає неймовірно красиво!

Вранці 16 жовтня жителі Києва натрапили на труднощі через густий туман, який огорнув всю українську столицю.

І ще: Небо над Японією стало фіалковим, але причина цього лякає (фото)

У соціальних мережах активно діляться фотографіями і відеозаписами, що ж відбувається в Києві. Туманний ранок в Києві в атмосферних знімках. Таку картину побачили вранці 16 жовтня жителі столичного району Оскорки.

Туманний ранок у Києві в атмосферних знімках - фото 361851

Туманний ранок у Києві в атмосферних знімках - фото 361852

Туманний ранок у Києві в атмосферних знімках - фото 361853

Те, що відбувається в інших районах міста показали на пабліку "Київ Інформатор" в соціальних мережах. Тут розмістили знімки туману на Богдана Хмельницького і на Набережному шосе. Відзначимо, що густий туман є дуже серйозною перешкодою для руху транспорту, адже видимість при ньому вкрай мала.

Читайте також: У ДСНС оголосили попередження для українців

Джерело: apostrophe
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
  • 14 жовтня, 19:15
  • 1039
Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу
  • 11 жовтня, 19:21
  • 594
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1826490
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне