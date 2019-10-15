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Небо над Японією стало фіалковим, але причина цього лякає (фото)

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Японці шоковані - фото 1
Японці шоковані / ika_mesugorira

Над Японією небо почало кардинально змінювати колір, ставши неймовірно фіалковим, але так природа попереджає про доволі моторошне лихо. Детальніше читайте далі.

У мереж активно діляться знімками ефектного фіолетового неба над японськими містами, проте за цією красою стоїть моторошний тайфун Хагібіс. Так природа попередила про те, що лихо вже захоплює країну, адже за кілька днів руйнівна стихія призвела до загибелі 66 осіб та понад 100 випадків поранень і травм.

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Вважають, що цей тайфун 5 категорії є найпотужнішим за останні пів століття. Яскравий відтінок неба виник через те, що молекули та дрібні частинки в атмосфері розсіюють світло. Оскільки сильні зливи та шторми змивають більші частинки, які відповідають за рівномірне розсіювання хвиль світла, то залишаються крихітні, які й створюють ілюзію казкового неба перед лихом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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