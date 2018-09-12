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Рятувальники зробили важливе попередження для українців

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В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 1
В Україні оголошено пожежну небезпеку

У ДСНС попередили про наслідки тривалої спеки у кількох областях України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки високої температури повітря у частині країни.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 12 вересня

За даними УкрГідрометцентру 12-13 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що у найближчі дні по всій країні, крім заходу та півночі, втримається суха та сонячна погода. Але вже 14 вересня періодичні опади пройдуть на заході та півночі.

В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 275489
В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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