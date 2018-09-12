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Рятувальники зробили важливе попередження для українців
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У ДСНС попередили про наслідки тривалої спеки у кількох областях України.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки високої температури повітря у частині країни.
І ще: Яку погоду очікувати в Україні 12 вересня
За даними УкрГідрометцентру 12-13 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що у найближчі дні по всій країні, крім заходу та півночі, втримається суха та сонячна погода. Але вже 14 вересня періодичні опади пройдуть на заході та півночі.
Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- Заїжджати автомобілем до лісу;
- Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- Створювати смітники та спалювати відходи;
- Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.
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