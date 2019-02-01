Тумани та дощі: погода в Україні 1 лютого

Погода на сьогодні 1 лютого в Україні

У перший день лютого в країні втримається волога погода з незначними дощами та туманами.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 лютого, у п'ятницю, на заході та у центрі країни пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. У решті областей країни не очікуються істотні опади, однак тримаються тумани і навіть ожеледиця на дорогах. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні 0+5.

Синоптики оголосили попередження для киян

У Києві 1 лютого прогнозуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом та температура від 1 до 3 тепла.

Прогноз погоди на 1 лютого у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +2+4

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +1+3

Рівне +1+3

Луцьк +2+4

Вінниця +2+4

Хмельницький +1+3

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси +2+4

Миколаїв +3+5

Одеса +4+6

Херсон +4+6

Полтава +2+4

Суми 0+2

Харків 0+2

Дніпро +2+4

Запоріжжя +4+6

Донецьк +2+4

Луганськ 0+2

Читайте також: Магнітні бурі у лютому 2019: коли українцям слід бути обачними