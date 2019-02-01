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Тумани та дощі: погода в Україні 1 лютого

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Погода на сьогодні 1 лютого в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 1 лютого в Україні

У перший день лютого в країні втримається волога погода з незначними дощами та туманами.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 лютого, у п'ятницю, на заході та у центрі країни пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. У решті областей країни не очікуються істотні опади, однак тримаються тумани і навіть ожеледиця на дорогах. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні 0+5.

Синоптики оголосили попередження для киян

У Києві 1 лютого прогнозуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом та температура від 1 до 3 тепла.

Прогноз погоди на 1 лютого у містах України:

Тумани та дощі: погода в Україні 1 лютого - фото 304443

  • Ужгород +2+4
  • Львів +2+4
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +1+3
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +1+3
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +4+6
  • Полтава +2+4
  • Суми 0+2
  • Харків 0+2
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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