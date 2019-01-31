Синоптики оголосили попередження для киян

1 лютого у Києві очікується погіршення погодних умов, тому водіям нагадали про правила керування у туман.

Відповідно до даних в Укргідрометцентру, у перший день лютого в Києві прогнозується погіршення видимості на дорогах до 200-500 м, що вважається першим рівнем небезпечності.

І ще: Яку погоду очікувати 1 лютого в Україні

У Київській міській раді вже підготували поради щодо керування авто у туманну погоду.

За погіршення видимості водіям варто:

Зменшити швидкість руху

Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

Увімкнути протитуманні фари, якщо вони є, разом з ближнім світлом

Уникати різких маневрів

Під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію

Читайте також: Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло