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Синоптики оголосили попередження для киян

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1 лютого у Києві туманно - фото 1
1 лютого у Києві туманно

1 лютого у Києві очікується погіршення погодних умов, тому водіям нагадали про правила керування у туман.

Відповідно до даних в Укргідрометцентру, у перший день лютого в Києві прогнозується погіршення видимості на дорогах до 200-500 м, що вважається першим рівнем небезпечності.

І ще: Яку погоду очікувати 1 лютого в Україні

У Київській міській раді вже підготували поради щодо керування авто у туманну погоду.

За погіршення видимості водіям варто:

  • Зменшити швидкість руху
  • Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
  • Увімкнути протитуманні фари, якщо вони є, разом з ближнім світлом
  • Уникати різких маневрів
  • Під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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