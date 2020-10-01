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Тропічна дівчина: Настя Каменських розбурхала ранковим фото

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Настя Каменських в купальнику - фото 1
Настя Каменських в купальнику

Популярна співачка Настя Каменських знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантне фото в бікіні.

33-річна українська поп-співачка Настя Каменських не лише активно займається власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 5 мільйонів читачів. Саме тому NK вважається однією і з найпопулярніших на платформі українських знаменитостей. І це не дивно, адже виконавиця щодня ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Каменських показала сонячне фото без макіяжу і в купальнику, яке швидко зібрало понад 46 тисяч лайків та сотні коментарів. "Доброго ранку від тропічної дівчини", – зазначила співачка в описі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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