Переможниця Холостяка 10 Даша Ульянова розбурхала пікантним відео

Переможниця проєкту "Холостяк 10" Даша Ульянова знову опинилась у центрі уваги мережі через звабливе відео у корсеті.

23-річна переможниця шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 300 тисяч користувачів. І це не дивно, адже дівчина зовсім не соромиться ділитись власними думками, а також публікувати відверті фото.

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До того ж, Даша – майстер спорту з художньої гімнастики, тому частенько хизується своєю гнучкістю у пікантних образах. Це підтверджує і недавнє відео від красуні, на якому вона танцює лише у яскравій сорочці з корсетом.

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