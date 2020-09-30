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Найдорожча модель у світі показала селфі у крихітному бікіні: звабливий кадр

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Кендалл Дженнер - фото 1
Кендалл Дженнер / instagram

Популярна американська модель Кендалл Дженнер розбурхала шанувальників черговим пікантним кадром. Зірка мережі сфотографувалася у дзеркалі в сміливому купальнику.

Так, найдорожча модель у світі Кендалл Дженнер показала сексуальне селфі, на якому відображена у ванній, позуючи навпроти дзеркала. Красуня знялася у купальнику з різнокольоровим дрібним принтом. Трусики бікіні доповнює прямий вузький топ на тонких бретельках.

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Пікантний знімок супермоделі зібрав понад 5,5 мільйона лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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