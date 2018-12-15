Трохи ностальгії: представлено різдвяний светр від Microsoft у стилі Windows 95

У США є традиція випуску "потворних светрів" (ugly sweaters) до Різдва, яку періодично підхоплюють і великі компанії.

14 грудня компанія Microsoft представила у Twitter власний варіант такого одягу – светр у стилі ОС Windows 95.

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Представники компанії відзначили, що подарують светри кільком щасливчикам, які їм напишуть. Охочих за кілька годин набралося достатньо.

Introducing the latest #Windows95 custom "softwear." Wish you could rock the #WindowsUglySweater? your DMs, because we're giving a few lucky fans one of their very own. pic.twitter.com/84kQLtYsF2 — Windows (@Windows) 13 грудня 2018 р.

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