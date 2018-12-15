Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Трохи ностальгії: представлено різдвяний светр від Microsoft у стилі Windows 95

  • 30
Різдвяний светр від Microsoft - фото 1
Різдвяний светр від Microsoft / Twitter

У США є традиція випуску "потворних светрів" (ugly sweaters) до Різдва, яку періодично підхоплюють і великі компанії.

14 грудня компанія Microsoft представила у Twitter власний варіант такого одягу – светр у стилі ОС Windows 95.

Це цікаво: Названі головні б'юті-тренди 2019 року

Представники компанії відзначили, що подарують светри кільком щасливчикам, які їм напишуть. Охочих за кілька годин набралося достатньо.

Читайте також: Названо головну законодавицю моди століття

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 10 грудня, 07:14
  • 982
Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
  • 10 грудня, 17:21
  • 971
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 899231
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз