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Названі головні б'юті-тренди 2019 року

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Найбільш модною формою нігтів стане мигдалевидна - фото 1
Найбільш модною формою нігтів стане мигдалевидна / Cosmopolitan

Американський інтернет-сервіс Pinterest перерахував головні жіночі б'юті-тренди 2019 року.

Беремо на замітку та будьмо у тренді в прийдешньому 2019 році!

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Так, найбільш затребуваними зачісками стануть коротий чубчик до брів, а також фарбування волосся у лілові і сріблясті відтінки. Крім того, на думку експертів, люди перестануть зафарбовувати природну сивину.

Названі головні б'юті-тренди 2019 року - фото 295145
Названі головні б'юті-тренди 2019 року

Що стосується декоративної косметики, то фаворитами стануть однотонні яскраві відтінки губної помади, яскраві рідкі блиски для губ і засоби для шкіри з ефектом сяйва.

Названі головні б'юті-тренди 2019 року - фото 295147
Названі головні б'юті-тренди 2019 року

Найбільш модною формою нігтів стане мигдалевидна, а альтернативою лаку і іншим покриттям стане порошковий манікюр діп-пудрою.

Названі головні б'юті-тренди 2019 року - фото 295148
Названі головні б'юті-тренди 2019 року

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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