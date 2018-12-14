Названі головні б'юті-тренди 2019 року

Американський інтернет-сервіс Pinterest перерахував головні жіночі б'юті-тренди 2019 року.

Беремо на замітку та будьмо у тренді в прийдешньому 2019 році!

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Так, найбільш затребуваними зачісками стануть коротий чубчик до брів, а також фарбування волосся у лілові і сріблясті відтінки. Крім того, на думку експертів, люди перестануть зафарбовувати природну сивину.

Названі головні б'юті-тренди 2019 року

Що стосується декоративної косметики, то фаворитами стануть однотонні яскраві відтінки губної помади, яскраві рідкі блиски для губ і засоби для шкіри з ефектом сяйва.

Названі головні б'юті-тренди 2019 року

Найбільш модною формою нігтів стане мигдалевидна, а альтернативою лаку і іншим покриттям стане порошковий манікюр діп-пудрою.

Названі головні б'юті-тренди 2019 року

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