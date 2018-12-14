Названо головну законодавицю моди століття

У ході світового опитування була обрана головна законодавиця моди за останні 100 років.

Лідером стала британська актриса Одрі Хепберн, відома за фільмами "Сніданок у Тіффані" і "Моя прекрасна леді".

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Опитано було шість тисяч жінок зі США, Великобританії, Австралії, Італії та Японії. У всіх цих країнах, за винятком США, Одрі Хепберн опинилася на першому місці. У той же час, більшість американців віддали свої голоси за дружину Джона Кеннеді, Жаклін Кеннеді. На другому місці, за сумарними результатами опитування, опинилася британська принцеса Діана.

Принцеса Діана

Одрі Хепберн – британська актриса, фотомодель і актриса, а також гуманітарний діяч. Вона є визнаною іконою кіноіндустрії і стилю. Пік кар'єри Хепберн припав на Золотий вік Голлівуду. Найбільш відомим фільмом з її участю є "Сніданок у Тіффані".

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