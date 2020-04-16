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Тричі в одну річку: водій врізався в один і той же будинок

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Чоловік врізався у будинок тричі за одну ніч - фото 1
Чоловік врізався у будинок тричі за одну ніч

У поліції міста Сан-Рафаель, штат Каліфорнія, видалася непроста ніч: водій у неосудному стані пробив паркан і врізався в заміський будинок на Ford Mustang, а потім спробував сховатися з місця злочину на Toyota RAV4 господарів ділянки. За весь цей час він тричі пошкодив приватну нерухомість.

Перший удар узяв на себе паркан на в'їзді у критий гараж. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням "Мустанга" і пробив огорожу. Але замість того, щоб здати назад, він поїхав далі, поки не врізався у стіну самої будівлі – це був другий удар.

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На шум прибіг господар будинку. Він побачив, що водій Mustang перебуває під впливом алкоголю або наркотиків. Забравши у чоловіка ключі від машини, він викликав поліцію. Але злочинець не збирався спокійно чекати співробітників правоохоронних органів – він вкрав ключі від хазяйського Toyota RAV4 і здійснив невдалу спробу втечі. Він знову переплутав передачі і замість того, щоб виїхати задом з гаража, кинувся вперед, в стіну будинку. І цей удар став третім.

Чоловік просто не впорався з керуванням - фото 398532
Чоловік просто не впорався з керуванням

Господар будинку знову відібрав у нього ключі, за що водій його побив. Проте до цього моменту на місце прибули поліцейські з місцевого офісу шерифа, які заарештували неадекватного чоловіка. Йому пред'явили звинувачення по цілому переліку злочинів: спроба втечі з місця ДТП, пошкодження приватної власності, викрадення і побиття.

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Джерело: Facebook
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