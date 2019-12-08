Три звички, які допоможуть бути продуктивним весь день

Для того, щоб активно працювати чи займатись важливими справами, потрібно мати вдосталь енергії. Але не завжди чашка кави здатна гарантувати продуктивність. Тому є справді дієві поради, як не почуватись втомленим весь день.

Фахівці наголошують, що прокинути енергійним - це лише пів справи, адже рівень продуктивності може згаснути за лічені години. Тому варто пам'ятати, що ключовою умовою продуктивності є власна енергія. А такі відчуття, як втома, смуток і апатія точно не допоможуть займатись справами, навіть якщо вони є в ідеально складеному плані.

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Є чимало речей, які впливають на тонус, однак головним фактором все ж є звички. Спеціаліст Барбара Мендез дала кілька порад про те, як виробити здорові звички для бадьорості на кожен день.

Сніданок обов'язковий

Щоденний сніданок

Ні для кого не таємниця, що сніданок є одним із найважливіших прийомів їжі, але в реальному житті люди часто забувають про нього, замінюючи на каву, фастфуд, перекуси і тому подібне. Але саме з першої трапези варто починати вводити корисні ранкові звички. Прокидайте трішки раніше, щоб мати час на склянку води та правильний сніданок, приміром, овочевий омлет з зеленню. Будь-який варіант з хорошим вмістом білків, клітковими та корисних вуглеводів дозволить на тривалий час втамувати голод, тримати увагу на рівні і не думати про солодощі.



Також чудовими варіантами ранкової трапези є вівсянка з корицею та горіхами, тости з овочами, салати з йогуртом.

Перекус після обіду

І йдеться зовсім не про шоколадне тістечко, печиво чи снеки. Через 2-3 години пообіді потрібно знайти час для корисного перекусу у вигляді моркви, хумусу, яблук чи смузі. Це додасть енергії та дозволить не переїсти ввечері.

Хороший сон впливає на тонус

Хороший сон

Як би вам не хотілось, щоб у добі було більше годин для втілення планів, але час не розтягується, а сон є обов'язковим! Спробуйте виробити собі режим, а також їсти не пізніше, аніж за 3 години до сну. До того ж, можна влаштовувати собі який-небудь приємний ритуал для того, щоб підготувати організм до відпочинку. Можете думати про досягнення за день, просто гуляти чи відпочивати.

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