Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Три звички, які допоможуть бути продуктивним весь день

  • 10
Звички дл продуктивності - фото 1
Звички дл продуктивності

Для того, щоб активно працювати чи займатись важливими справами, потрібно мати вдосталь енергії. Але не завжди чашка кави здатна гарантувати продуктивність. Тому є справді дієві поради, як не почуватись втомленим весь день.

Фахівці наголошують, що прокинути енергійним - це лише пів справи, адже рівень продуктивності може згаснути за лічені години. Тому варто пам'ятати, що ключовою умовою продуктивності є власна енергія. А такі відчуття, як втома, смуток і апатія точно не допоможуть займатись справами, навіть якщо вони є в ідеально складеному плані.

І ще: 4 прості поради, які зроблять ваш сон здоровим і міцним

Є чимало речей, які впливають на тонус, однак головним фактором все ж є звички. Спеціаліст Барбара Мендез дала кілька порад про те, як виробити здорові звички для бадьорості на кожен день.

Сніданок обов'язковий - фото 372925
Сніданок обов'язковий

Щоденний сніданок

Ні для кого не таємниця, що сніданок є одним із найважливіших прийомів їжі, але в реальному житті люди часто забувають про нього, замінюючи на каву, фастфуд, перекуси і тому подібне. Але саме з першої трапези варто починати вводити корисні ранкові звички. Прокидайте трішки раніше, щоб мати час на склянку води та правильний сніданок, приміром, овочевий омлет з зеленню. Будь-який варіант з хорошим вмістом білків, клітковими та корисних вуглеводів дозволить на тривалий час втамувати голод, тримати увагу на рівні і не думати про солодощі.

Також чудовими варіантами ранкової трапези є вівсянка з корицею та горіхами, тости з овочами, салати з йогуртом.

Перекус після обіду

І йдеться зовсім не про шоколадне тістечко, печиво чи снеки. Через 2-3 години пообіді потрібно знайти час для корисного перекусу у вигляді моркви, хумусу, яблук чи смузі. Це додасть енергії та дозволить не переїсти ввечері.

Хороший сон впливає на тонус - фото 372926
Хороший сон впливає на тонус

Хороший сон

Як би вам не хотілось, щоб у добі було більше годин для втілення планів, але час не розтягується, а сон є обов'язковим! Спробуйте виробити собі режим, а також їсти не пізніше, аніж за 3 години до сну. До того ж, можна влаштовувати собі який-небудь приємний ритуал для того, щоб підготувати організм до відпочинку. Можете думати про досягнення за день, просто гуляти чи відпочивати.

Читайте також: Що варто додавати до кави у холодну пору року

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2173
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1173
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1934428
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради