4 прості поради, які зроблять ваш сон здоровим і міцним

Німецький кардіолог Мартін Галле стверджує, що поганий сон призводить до появи хвороб серцево-судинної системи, але існує кілька простих правил, дотримуючись яких можна значно поліпшити якість сну. Прислухайтесь до порад експерта і ви!

За словами кардіолога Мартіна Галле, дослідники все більше усвідомлюють роль сну в здоров'ї людини. Наприклад, відомо, що в разі дефіциту сну в організмі розвивається стрес, який, у свою чергу, може привести до депресії, діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань.

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Експерт пояснює, що здоровий і якісний сон узгоджується з природним біоритмом людини. Той у свою чергу триває 24 години: вранці організм виділяє певні гормони, які підтримують активність і бадьорість, а також знижує кількість гормонів сну, а ввечері здійснюється зворотний порядок.

Наш біоритм генетично зумовлений і не може бути легко змінений. Якщо ми змінюємо його, коли не спимо вночі або лягаючи спати тільки під ранок, мозок починає виділяти речовини, які можуть порушити важливі процеси в організмі, – розповів Мартін Галле.

Лікар констатував, що в результаті сну, який не відповідає природним біоритмам, можуть запалюватися судини, а також збивається баланс споживання їжі й енергії, наслідком якого стає зростання жирової маси.

Ніколи не нехтуйте сном!

Кардіолог дав чотири прості поради, які можуть допомогти поліпшити якість сну:

спати не менше семи годин; підтримувати постійний ритм сну, лягати спати в один і той же час, в тому числі у вихідні дні; чутливі до кофеїну люди не повинні вживати його після полудня; відмовитися від вживання алкоголю ввечері.

Як бачите, все доволі просто. Спробуйте почати вже сьогодні, аби завтра бадьорими вирушити на роботу!

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