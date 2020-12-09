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Три звички для довголіття, які змінять життя
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Для тривалої молодості та продовження життя потрібно турбуватись про себе та виробляти хороші звички. Тому зібрали три прості рекомендації від експертів, які точно стануть у пригоді на шляху до довголіття.
Американські учені визначили три прості звички, які здатні продовжити тривалість життя щонайменше на 10 років. Для цього дослідники проаналізували стиль життя та причини смерті літніх людей у кількох європейських країнах. І все значно простіше, аніж здається.
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Насамперед варто особливу увагу звертати на свій раціон. Довголіттю сприяє середземноморський тип харчування (це не тільки дієта), де вдосталь корисних речовин і все збалансовано. Вона допомагає зменшити ризики серцево-судинних захворювань, депресії та розвитку раку. А також можна буде забути про зайві кілограми.
Друга порада вже трохи складніша, адже вона полягає у вмінні знаходити хороше у будь-якому моменті життя. Це допомагає боротись зі стресом, а також зменшує на 4% ризики завчасної смерті. Не варто забувати, що оптимісти не лише довше живуть, а й рідше хворіють і не так важко переносять недуги.
Фінальна і дуже важлива порада від експертів – розпрощатись зі шкідливими звичками, приміром, курінням та вживанням алкоголю. Люди, які зловживають таким, потрапляють майже у всі групи ризики щодо захворювань. До того ж, формується залежність, з якою складно боротися і яка заважає нормальному життю.
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