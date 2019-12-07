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Три захопливих серіали на кшталт Справжнього детектива

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Воскресіння серіал - фото 1
Воскресіння серіал / vokrug

Шукаєте серіал, щоб тримав в напрузі до останньої серії? Закручений, як класика, на кшталт "Справжнього детектива"? Є такі картини.

АМНЕЗІЯ


Викрадення агента ФБР – справа особливої ​​важливості. Зав'язка серіалу шикарна: злочинець настільки розумний, що зміг викрасти співробітника ФБР і шість років тримати його в ув'язненні. А потім видав дівчину, в скляному баку, наповненому водою. Вона нічого не пам'ятає, але тепер братиме участь в розслідуванні.

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ВБИВСТВО НА ПЛЯЖІ

Найбільш точна копія "Справжнього детектива" і "Вбивства". Крихітне містечко, шокуючий злочин, і новий підозрюваний в кожній серії.

ВОСКРЕСІННЯ

А тут спокійне життя маленького містечка порушує соціальний працівник, який привозить "нового" мешканця. Є два нюанси. Соцпрацівник – актор з серіалу "Доктор Хаус", а хлопчик – похований 32 роки тому. Починають розбиратися як так вийшло, і з'ясовується, що таких в скромному містечку багато.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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