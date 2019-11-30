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Три британських мінісеріали, які не набриднуть

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Кадр з серіалу Сповідь - фото 1
Кадр з серіалу Сповідь / pressfrom

Класичні англійські детективи поступово перетворюються на кримінальні драми зі складним соціальним і психологічним контекстом. І ось деякі з них.

Сповідь

Серіал написаний сценаристом Джеффом Поупом (володар спеціальної премії BAFTA) і розповідає історію детектива Стіва Фалчера. Він займався розслідуванням зниклої молодої жінки, але в кінцевому підсумку справа коштувала йому кар'єри і репутації.

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Провина

Це стильна драма із захоплюючими сюжетними поворотами і сильною часткою чорного гумору. Пізно вночі, в передмісті Единбурга двоє братів власник музичного магазину Джейка і успішний адвокат Макс випадково збили на смерть старого на машині, повертаючись додому з весілля. Попри те, що вони приховують сліди злочину, їх життя починає руйнуватися.

Дублінські вбивства

Детективи Роб Райлі і Кессі Меддокс розслідують вбивство маленької дівчинки, Кетрін Девлін. Її знаходять в лісі, на кам'яному вівтарі, в позі зародка. Злочин переплітається з минулим Роба. У нього є шанс розкрити вбивство і таємницю власного темного минулого. Секрети є і у Кессі, сюжет приготував інтригуючу загадкову історію для неї, що теж йде корінням в дитинство.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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