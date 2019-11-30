Актори, які змінилися до невпізнання: фото до і після

Іноді актори за короткий проміжок часу кардинально змінюються: хтось заради ролі, хтось заради краси, хтось заради другої половинки.

Кріс Хемсворт

Кріс був звичайним худеньким хлопцем до того, як йому запропонували роль Тора в кіновсесвіті Marvel. Буквально за кілька місяців він зміг набрати 10 кг м'язової маси, ставши еталоном чоловічої краси.

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Ліндсі Лохан

Дитинство Ліндсі стало піком її слави. Значні успіхи в такому юному віці дали свої негативні наслідки: вона стала зловживати наркотиками і алкоголем, що безсумнівно позначилося на її зовнішності. Щоб виправити те, що з нею сталося, актриса звернулася до пластичної хірургії, яка зробила її абсолютно невпізнаваною.

Зак Ефрон

Зак з хлопчика-тінейджера, став справжнім мачо, викрадачем жіночих (і не тільки) сердець. Актор виправив недоліки своєї краси за допомогою пластики, що зробив, до речі, вельми успішно.

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