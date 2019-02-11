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День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
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До Дня всіх закоханих залишилися лічені дні, а це означає, що потрібно ґрунтовно підготуватися. Крім традиційних цукерок/букетів та інших подарунків, рекомендуємо звернути увагу на інтимні аксесуари, які перетворять романтичний вечір на справжню феєрію пристрасті.
Іграшки для дорослих просто необхідні для тих, хто прагне урізноманітнити своє інтимне життя. І не потрібно вбачати у їх використанні щось вульгарне та жахливе. Якщо вже на то пішло, то й сексом потрібно займатися лише для продовження роду ;)
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Звичайно ж, викласти оте все добро на ліжко і сказати: "Нумо, спробуймо!" – варіант однозначно не найкращий. Для того, щоб ваша ніч була спекотною, до неї потрібно ґрунтовно підготуватися.
Атмосфера в оселі
Почнемо з того, що ваша оселя з порогу має надихати на заняття коханням. Тому потурбуйтеся про те, щоб у ній було прибрано. Крім того, не варто забувати й про свічки, пелюстки квітів, а також ароматерапію. Усе це дозволить максимально розслабитися та отримати ще більше задоволення від процесу.
Зверніть увагу на те, що у вашої половинки може бути алергія на певні аромати/квіти тощо. Це потрібно передбачити, аби не зіпсувати ваш вечір.
Продумайте образ
Для того, щоб довершити загальну атмосферу, необхідно добряче поміркувати над образом. Це зовсім не означає, що ви маєте виглядати як герой фільмів для дорослих, але й не варто забувати, що саме перевтілення може позитивно вплинути на ваше інтимне життя. Можливо, їй сподобаєтесь ви у ролі сантехніка, а вона – у ролі милої медсестри. Головне – фантазувати та не боятися експериментувати.
Популярні образи на День всіх закоханих
Для чоловіків
Сантехнік. Часто буває так, що у чоловіка просто немає ані сил, ані бажання займатися дрібними домашніми клопотами. Тече кран, потрібно змінити стару трубу на кухні. Саме такі банальні побутові речі змушують представниць прекрасної половини людства іноді фантазувати про сантехніка, який не лише усуне неполадки, а й принесе їй неабияке задоволення.
Пожежний. Надивившись мелодрам, жінки часто марять чоловіками, які їх врятують. Тим більше, що рятувальники можуть похизуватися відмінною фізичною формою, яка ховається за уніформою. Врятуйте її від сірих буднів.
Щоби картина виглядала цілісною, рекомендуємо домовитися: вона займається облаштуванням оселі, а ви – влаштовуєте сюрприз. Уявіть, яким буде її здивування, коли до неї у двері подзвонить пожежний.
Стриптизер – це не лише про оголених красунь на височенних підборах. Вашій другій половинці буде надзвичайно приємно, коли приватний танець станцюєте їй ви. Підберіть ідеальну музику, оберіть одяг, який підкреслить ваш характер. Насолодіться процесом, аби задоволення отримувала не лише ваша кохана, а й ви.
Для жінок
Учителька. Цей образ ідеально підійде, якщо чоловік хоче, аби над ним бодай раз на рік домінували. Спробуйте одягнути стриманий, але водночас спокусливий одяг. Взути високі підбори та надягти окуляри. Таке поєднання зведе з розуму будь-якого чоловіка.
Секретарка. Діаметрально протилежний образ, який передбачає повну покору. Будьте кокетливими, легкими та вітряними. Принесіть коханому каву, присядьте на стіл, оголіть стегна. Зведіть його з розуму!
Медсестра. Цей образ може бути особливо актуальним, якщо враховувати той факт, що зима – пора вірусних захворювань. Сексуальна медсестра не лише буде турбуватися про свого пацієнта, а й зможе допомогти йому якомога швидше одужати.
Використайте іграшки
Інтимні іграшки для дорослих допоможуть посилити сексуальні відчуття, а також відкрити нові грані. Звичайно ж, їхнє використання краще узгодити, аби не приголомшити другу половинку несподіваними девайсами.
Лубриканти
Як показує практика, цими інтимними засобами часто нехтують, а дарма. Іноді саме надмірне тертя приносить менше задоволення партнерам під час сексу. Також є типи смазки, які сприяють відтермінуванню еякуляції, що може зробити заняття коханням ще довшим.
Кільця та насадки для статевого члена
Такий нехитрий і компактний гаджет допоможе посилити задоволення під час сексу. Зокрема, вони сприяють більш стійкій ерекції, а також додатково стимулюють клітор, аби ваша кохана отримала максимум задоволення.
Батіг і наручники
Ці аксесуари допоможуть додати перчинки вашим інтимним ігрищам. Прикуйте її наручниками до ліжка. Покарайте його батогом за те, що він не помив посуд. Але не забувайте, що все потрібно робити з розумом, аби задоволення не перетворилося на неприємні відчуття.
Кляп
Вона діймає вас своїми постійними балачками? Спробуйте сексуально закрити їй рот, використавши кляп. Такий пікантний аксесуар допоможе вашій коханій сконцентруватися на найголовнішому – на вас!
Костюми та маски
Для довершення образу рекомендуємо придбати у секс-шопі особливий костюм або, бодай, маску. Не забувайте про те, що ніч у День закоханих особлива, а це означає, що до неї потрібно підготуватися по-особливому.
Фалоімітатори та вібратори
Іноді для посилення відчуттів слід скористатися фалоімітатором або іншою його альтернативою. Цей нехитрий пристрій фалічної форми зіграє вам на руку в ті моменти, коли до кульмінації завершаться лічені секунди.
Анальні пробки
Цей нехитрий аксесуар допоможе посилити задоволення, а також підготуватися до анального сексу. Крім того, пробки можуть виглядати абсолютно по-різному. До прикладу, це може бути іграшка, оздоблена каменями Swarowski або ж нагадувати хвіст лисички.
Яким би образом/іграшкою/сценарієм ви не планували здивувати вашу другу половинку, пам'ятайте, що займатися потрібно коханням. Приносьте задоволення один одному. Не бійтеся експериментувати. Урізноманітнюйте своє інтимне життя не лише один день на рік ;)
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