Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Чому ранковий секс – найкращий і найкорисніший

  • 376
Рецепт вашого доброго настрою і спокою простий: секс щоранку - фото 1
Рецепт вашого доброго настрою і спокою простий: секс щоранку / Video Blocks

Ранок сексом не зіпсуєш. Починаючи свій день з таких по-справжньому приємних відчуттів, ви заряджаєте себе і свою кохану бадьорістю на весь день.

Крім того, ви зміцнюєте імунітет, знижуєте рівень стресу і, що дуже мотивує багатьох жінок, витрачаєте калорії.

І ще: Ідеальна кількість сексу саме для вашого віку

Якщо говорити про фізіологічні переваги, то встановлено, що ранковий секс набагато корисніший і приємніший, ніж зарядка. Насолоджуючись коханням, крім основних м'язів ви зміцнюєте м'язи рук, тазу, грудної клітини. Під час сексу відновлюється ритм дихання і поліпшується кровообіг. Відкиньте гантелі і під ковдру!

Пари, які практикують секс вранці, зосереджені і спокійні вдень. А противники таких хвилюючих пробуджень більш дратівливі і піддаються стресовим станам, до того ж їх кров'яний тиск сильніший і частіше відхиляється від нормальних показників. Кому з нас потрібні такі проблеми? Рецепт вашого доброго настрою і спокою простий: секс щоранку. Без перерв і вихідних.

Ранковий секс набагато корисніший і приємніший, ніж зарядка - фото 305354
Ранковий секс набагато корисніший і приємніший, ніж зарядка

Читайте також: Створено новий метод контрацепції для чоловіків

Джерело: health24
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161687
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Секс