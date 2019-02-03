Чому ранковий секс – найкращий і найкорисніший

Ранок сексом не зіпсуєш. Починаючи свій день з таких по-справжньому приємних відчуттів, ви заряджаєте себе і свою кохану бадьорістю на весь день.

Крім того, ви зміцнюєте імунітет, знижуєте рівень стресу і, що дуже мотивує багатьох жінок, витрачаєте калорії.

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Якщо говорити про фізіологічні переваги, то встановлено, що ранковий секс набагато корисніший і приємніший, ніж зарядка. Насолоджуючись коханням, крім основних м'язів ви зміцнюєте м'язи рук, тазу, грудної клітини. Під час сексу відновлюється ритм дихання і поліпшується кровообіг. Відкиньте гантелі і під ковдру!

Пари, які практикують секс вранці, зосереджені і спокійні вдень. А противники таких хвилюючих пробуджень більш дратівливі і піддаються стресовим станам, до того ж їх кров'яний тиск сильніший і частіше відхиляється від нормальних показників. Кому з нас потрібні такі проблеми? Рецепт вашого доброго настрою і спокою простий: секс щоранку. Без перерв і вихідних.

Ранковий секс набагато корисніший і приємніший, ніж зарядка

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