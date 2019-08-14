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Три вагомі причини не відмовляти собі у манго

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Чому корисно їсти манго - фото 1
Чому корисно їсти манго

Манго вважається один зі смаколиків, які поєднують у собі не лише особливий смак, а й чимало корисних властивостей. Чому періодично варто вносити цей фрукт до раціону - читайте далі.

Манго не дарма вважають національною рослиною в Індії та Пакистані, адже цей смаколик позитивно впливає на здоров'я та не залишає байдужими навіть дітей, які, зазвичай, доволі холодно ставляться до фруктів та овочів. Медики розповіли, чому манго варто внести до раціону.

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Зміцнення імунітету. Плоди манго багаті на каротиноїди та бета-каротин, які мають функцію антиоксидантів, а от вітамін C позитивно впливає на імунну систему.

Як манго впливає на здоров'я - фото 347594
Як манго впливає на здоров'я

Захист печінки. Саме цей орган постійно працює на максимум, захищаючи організм від токсичних речовин. А манго лише допомагає у цій справ, полегшуючи навантаження на печінку.

Покращення травлення. Клітковина у манго не лише приносить відчуття ситості, а й покращує обмін речовин, зменшує ризики браку калію, який загрожує порушенням водного балансу. Тому манго не лише нормалізує роботу травлення, а й допомагає позбутись зайвих кілограмів.

Чому корисно їсти манго - фото 347593
Чому корисно їсти манго

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Джерело: newsyou.info
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