Три вагомі причини, чому варто їсти авокадо

Авокадо є доволі популярним продуктом у багатьох дієтах, і це не дивно, адже є дуже корисним смаколиком. Дієтологи назвали три прості причини, чому варто ввести цей фрукт до раціону.

Чимало людей вважають, що схуднути можна лише завдяки повній відмові від жирів, однак це хибна думка. Науковці вже чимало разів наголошували на тому, що є корисні жири, які допомагають нормалізувати метаболізм та покращити не лише самопочуття, а й вигляд. Саме таку користь має і авокадо.

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Чому варто їсти авокадо регулярно:

Хороші жири . Вони дозволяють знизити ризики ожиріння, а також зменшити рівень "поганого" холестерину в крові. Не варто забувати і про те, що вони покращують стан шкіри, волосся та нігтів.

. Вони дозволяють знизити ризики ожиріння, а також зменшити рівень "поганого" холестерину в крові. Не варто забувати і про те, що вони покращують стан шкіри, волосся та нігтів. Чимало клітковини. Варто розуміти, що правильний раціон обов'язково має складатись з продуктів з клітковиною. Вони позитивно впливають на роботу кишківника, що також важливо для організму.

Варто розуміти, що правильний раціон обов'язково має складатись з продуктів з клітковиною. Вони позитивно впливають на роботу кишківника, що також важливо для організму. Ситість. Страви з авокадо допомагають на тривалий час забути про голод, тому зменшують ризики переїдання. Учені довели, що цей фрукт у щоденному раціоні дозволяє підняти рівень ситості на 23%, а також зменшити апетит на 28% упродовж 5 годин.

Авокадо корисно їсти не лише на дієті

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