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Де замовляти їжу і продукти онлайн: популярні служби доставки в Україні
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Під час карантину в Україні усі заклади харчування та торгові центри закриті, тож піду кудись на обід вийде. Проте є вихід – доставка їжі та продуктів. Читайте далі та дізнайтеся, якими послугами ви зможете скористатися.
Українцям під час карантину не рекомендують виходити з дому без необхідності. Держава ухвалила рішення про закриття усіх магазинів та закладів харчування, окрім продуктових крамничок та заправок. Зауважте, що всі служби доставки працюватимуть під час карантину.
Попри те, що продукти ви все ж зможете купити, все одно не бажано виходити на вулицю й намагайтеся якомога менше контактувати з людьми. Тож зібрали для вас всю інформацію про служби доставки готової їжі та продуктів, щоб спростити цю задачу. Мова йтиме і про готові страви, і про продукти, з яких ви самі можете щось приготувати вдома.
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Де замовляти їжу і продукти онлайн українцям – читайте далі!
Zakaz.ua
Це один з найстаріших українських сервісів доставки, який займається доставкою саме продуктів з супермаркетів (Ашан, Metro, Novus, Мегамаркет і Фуршет). Замовлення можна оформити через сайт або мобільний додаток. Швидкість доставки залежить від завантаженості та кількості замовлень. Можете очікувати ваш товар і на наступний день, але комплектація замовлень здійснюється в день доставки, тому все буде свіже.
Зараз працює в 8 містах України: Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпро, Вінниця, Житомир та Запоріжжя.
Ашан
Замовити продукти можна в інтернет-магазині мережі гіпермаркетів "Ашан", а доставка кур'єра становить приблизно 89 гривень, але може змінюватися від вартості та ваги вашого замовлення. Замовляйте раніше, адже доставку розвозять кілька разів на день.
Зараз працює в 9 містах України: Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса, Львів, Дніпро, Житомир, Харків, Чернівці, але доставку Новою Поштою може здійснювати всією Україною.
Метро
Доставка з мережі гіпермаркетів "Метро" теж можлива – замовте через інтернет-магазин. Доставка кур'єром коштує від 69 до 89 грн, а залежить від дня та години. Також можливі затримки через підвищений попит.
Зараз працює в 18 містах України: Київ, Тернопіль, Луцьк, Чернігів, Чернівці, Дніпро, Харків, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Вінниця, Запоріжжя, Житомир.
Glovo
Це загальнодоступний та універсальний міжнародний сервіс доставки, який тепер працює в Україні. Ви можете замовити не тільки їжу, а й продукти та будь-які товари, до прикладу ліки чи олівці.
Зареєструйтеся на сайті або завантажте мобільний додаток на свій телефон, додайте платіжну карту та потрібну адресу доставки. Далі робіть замовлення і пам'ятайте, що зазвичай кур'єр Glovo приїжджає протягом години.
Зараз Glovo працює в таких 17 українських містах: Київ, Дніпро, Вінниця, Вишневе, Івано-Франківськ, Житомир, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Суми, Харків, Херсон, Черкаси, Чернігів, Чернівці.
Raketa
Це український сервіс доставки їжі з ресторанів (можна сказати, що це такий собі аналог Glovo). Завантажте мобільний додаток на свій телефон, пройдіть реєстрацію, додайте платіжну карту. Основна перевага сервісу Raketa – це безкоштовна доставка, адже у більшості аналогічних служб сума за доставку становить від 30 до 60 грн і стягується додатково (незалежно від суми замовлення). А сама доставка триває до години часу.
Зараз Raketa працює в таких 5 українських містах: Дніпро, Київ, Львів, Харків та Одеса.
Uber Eats
Це один з перших глобальних сервісів доставки, який з'явився на ринку України. Щоб оформити доставку, зареєструйтеся на сайті або завантажте мобільний додаток на свій телефон. Доставка, здебільшого, займає часу в межах години.
Зараз Uber Eats представлений в 4 українських містах: Києві, Львові, Харкові та Одесі.
Menu.ua
Це один з найсвіжіших сервісів доставки в Україні. Він з'явився минулого року через поглинання агрегатора замовлень з ресторанів Eda.ua. Доставка безкоштовна, а замовлення можна зробити за телефоном, через сайт або мобільні додатки.
Зараз працює у 2 містах Києві та Дніпрі.
Mister.am
Цей сервіс доставки не такий популярний, адже не доставляє в Києві чи Львові, а працює в таких містах, де немає конкурентів. Зробити замовлення можна через сайт, мобільні додатки або ж за телефоном.
Зараз працює в таких 13 містах: Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Рівне, Суми, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці.
Hit24
А це онлайн-супермаркет продуктів тільки у Львові, який теж здійснює доставку додому. Вартість – 30 гривень, а працює щодня з 10 до 20. З графіком доставки замовлень можна ознайомитися на сайті.
Шувар
Також у Львові можна замовити доставку продуктів додому з ринку "Шувар". Зауважте, що по Львову замовлення повинно бути на суму від 300 гривень, а у межах 10 км від Львова – від 350 гривень. Якщо вага ваших товарів не перевищуватиме 25 кілограмів, то доставка буде безкоштовною. Зробіть замовлення до 19 години й отримаєте його наступного дня.
Два кроки
Ще у Львові працюватиме магазин "Два кроки" від мережі !Fest. Він працюватиме цілодобово, а замовити доставку можна за телефону (+38 067 637 14 44).
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