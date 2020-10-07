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Три звички, через які з'являється жир на животі

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Які звички не дозволяють мати плоский живіт - фото 1
Які звички не дозволяють мати плоский живіт

Жир на животі є доволі звичайним явищем, але його надмірна кількість загрожує не лише не таким хорошим виглядом, а й погіршенням здоров'я. Розповідаємо про популярні звички, через які він з'являється.

Солодощі

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Ні для кого не таємниця, що всі улюблені тортики, печиво, кекси та цукерки містять чимало цукру. Він не лише провокує стрибки глюкози в крові, а й погіршує метаболізм та збільшує шанси на появу зайвих кілограмів. Тому любов до солодощів краще замінити любов'ю до фруктів та ягід.

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Безглютенові продукти

Три звички, через які з'являється жир на животі - фото 429039

Якщо у вас немає целіакії (непереносимість глютену), то не варто захоплюватись такими продуктами. Часто для таких смаколиків використовують рисове борошно, яке на відміну від пшеничного цільнозернового має удвічі більше вуглеводів. Не важко загадатись, що регулярне вживання таких страв може збільшити цифри на вагах.

Газовані та солодкі напої

Три звички, через які з'являється жир на животі - фото 429038

Учені з усього світу вже не перший рік поспіль наголошують, що будь-які газовані напої негативно впливають на стан здоров'я загалом. Як і звичка додавати до чаю чи каву цукру. Така ж ситуація і з фруктовими соками, які насправді зовсім не підходять ні для сніданку, ні для будь-якої іншої трапези.

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Джерело: medikforum
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