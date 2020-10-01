Дослідники з'ясували, що шум заважає насолоджуватися їжею

Двоє австралійських вчених з університету Фліндерса довели, що рівень шуму впливає на те, як людина сприймає їжу. Команда провела дослідження і з'ясувала, що тиха і спокійна музика налаштовує до більшої насолоди їжею, а ось гучна музика або шум, навпаки, псують враження від неї.

Дослідження проходило за участю 15 добровольців, кожного з яких попросили з'їсти сендвіч, фалафель і фрукти на шпажках, поки звучали три типи музичного супроводу на різній гучності: розслаблююча мелодія, звуки дорожнього руху і шум ресторану. Після перекусу всіх учасників попросили оцінити страви за десятибальною шкалою.

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Як виявилося, тиха розслаблююча мелодія дійсно збільшила задоволення від їжі, а сторонній шум тільки зменшив її. Однак враження від їжі починало псуватися, якщо спокійну мелодію микали гучніше (вище 30-40 децибел).

За словами вчених, результати їхнього дослідження можуть взяти на замітку ресторатори.

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