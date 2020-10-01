Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Дослідники з'ясували, що шум заважає насолоджуватися їжею

  • 36
Дослідники з'ясували, що шум заважає насолоджуватися їжею - фото 1

Двоє австралійських вчених з університету Фліндерса довели, що рівень шуму впливає на те, як людина сприймає їжу. Команда провела дослідження і з'ясувала, що тиха і спокійна музика налаштовує до більшої насолоди їжею, а ось гучна музика або шум, навпаки, псують враження від неї.

Дослідження проходило за участю 15 добровольців, кожного з яких попросили з'їсти сендвіч, фалафель і фрукти на шпажках, поки звучали три типи музичного супроводу на різній гучності: розслаблююча мелодія, звуки дорожнього руху і шум ресторану. Після перекусу всіх учасників попросили оцінити страви за десятибальною шкалою.

І ще: Шість способів отримати максимум користі зі споживання картоплі

Як виявилося, тиха розслаблююча мелодія дійсно збільшила задоволення від їжі, а сторонній шум тільки зменшив її. Однак враження від їжі починало псуватися, якщо спокійну мелодію микали гучніше (вище 30-40 децибел).

За словами вчених, результати їхнього дослідження можуть взяти на замітку ресторатори.

Дослідники з'ясували, що шум заважає насолоджуватися їжею - фото 428148

Читайте також: Який продукт додати до раціону, щоб продовжити життя

Джерело: phys
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • 27 вересня, 15:29
  • 6073
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)
  • 27 вересня, 19:49
  • 2209
Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році
  • Вчора, 14:53
  • 1029
Загрузка...
Новини