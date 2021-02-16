На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Три способи навчитися контролювати свій апетит
-
- 8
Люди, у яких є зайва вага, часто задаються питанням, як зробити так, щоб не хотілося постійно їсти. Розглянемо основні способи, які допоможуть приборкати апетит.
Необхідно зменшити об'єм шлунка
Коли людина намагається відмовитися від улюбленої їжі, то таким чином вона покращує почуття самоконтролю. Якщо це зробити дуже важко, то необхідно постаратися зменшити об'єм свого шлунка. Важливо пропускати сніданок, але найкраще вечерю. Харчуватися треба маленькими порціями, а їжу важливо ретельно пережовувати.
І ще: Науковці виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від оточення
Треба почекати певний час
Найцікавіше, що апетит не може бути вічним, і в цьому є свої плюси. Пік його настає після того, як проходить три години від останнього прийому їжі. А ось якщо перечекати чотири години, то можна помітити, що їсти вже хочеться не так сильно, як раніше. У кожного організму є звичка вживати їжу в певний час, якщо його обдурити, буде хотітися менше.
Ароматерапія
Є деякі запахи, які здатні змусити мозок думати, що ви не хочете їсти. Сюди можна віднести ванілін, корицю, а також цитрусові аромати. Можна займатися медитацією і насолоджуватися приємними ароматами, які здатні змусити мозок повірити в те, що ви не хочете їсти.
Це цікаво: Цей горіх виявився ефективним засобом від багатьох недуг
-
12:45Три способи навчитися контролювати свій апетит
-
12:22Пишногруда фітнес-модель завела мережу відвертими фото у бікіні
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
-
11:23Найвищий хмарочос на планеті підсвітили синьо-жовтими кольорами на честь України
-
10:52У Lego з'явився конструктор "Зоряної ночі" Ван Гога
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:2082-річна бабуся зареєструвала самотнього онука в Tinder
-
09:49В Іспанії випустили чай зі смаками різних сценаріїв апокаліпсису
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
08:50В Антарктиді "зацвів" сніг і став рожевим: фото
-
08:22Науковці виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від оточення
-
07:57Американець придумав оригінальний спосіб застовпити місце на парковці: епічні фото
-
07:32Як виглядає незвичайний салон нового електромобіля Hyundai
-
07:13Яку користь вам приносять різні види кави
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 15 лютого
-
21:47Дивіться, як машинки проходять гігантський трек Hot Wheels: запаморочливе відео
-
21:19Американець вкрав обручку своєї дівчини, щоб зробити пропозицію іншій
-
20:4016 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:20Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)
-
20:00Щаслива попри все 9, 10 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:52Amazon закриває один зі своїх популярних комедійних серіалів
-
19:42Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці
-
19:23Спокусниця Леся Нікітюк показала, як відзначала День святого Валентина
-
19:12Курган – Квантовий Суржик: слухайте новий альбом виконавця
-
18:53Які речі у побуті заважають вам розбагатіти
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
07:13Яку користь вам приносять різні види кави
- 15 лютого
-
20:20Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)
-
17:20Сіль для моря: дивіться трейлер української емоційної короткометражки про булінг
-
14:50Тест на особистість: виберіть перо на картинці
-
11:25Челендж з простою вправою поламав мережу: на це здатні лише дівчата (відео)
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
08:27Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого
- 14 лютого
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)
-
15:55Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
08:20Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021
- 13 лютого
-
21:51Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)
-
19:22ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:46Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
- 12 лютого
-
21:52Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
-
19:25Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
-
16:22У фільмі та в мультфільмі: як виглядають діснеївські принцеси
-
13:45Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя