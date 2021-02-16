Три способи навчитися контролювати свій апетит

Люди, у яких є зайва вага, часто задаються питанням, як зробити так, щоб не хотілося постійно їсти. Розглянемо основні способи, які допоможуть приборкати апетит.

Необхідно зменшити об'єм шлунка

Коли людина намагається відмовитися від улюбленої їжі, то таким чином вона покращує почуття самоконтролю. Якщо це зробити дуже важко, то необхідно постаратися зменшити об'єм свого шлунка. Важливо пропускати сніданок, але найкраще вечерю. Харчуватися треба маленькими порціями, а їжу важливо ретельно пережовувати.

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Треба почекати певний час

Найцікавіше, що апетит не може бути вічним, і в цьому є свої плюси. Пік його настає після того, як проходить три години від останнього прийому їжі. А ось якщо перечекати чотири години, то можна помітити, що їсти вже хочеться не так сильно, як раніше. У кожного організму є звичка вживати їжу в певний час, якщо його обдурити, буде хотітися менше.

Ароматерапія

Є деякі запахи, які здатні змусити мозок думати, що ви не хочете їсти. Сюди можна віднести ванілін, корицю, а також цитрусові аромати. Можна займатися медитацією і насолоджуватися приємними ароматами, які здатні змусити мозок повірити в те, що ви не хочете їсти.

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