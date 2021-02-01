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Науковці виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від оточення
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Психологи з США заявили, що виявили новий тип екстравертів. Такі люди повною мірою проявляють свій веселий характер і товариськість тільки в оточенні близьких людей або комфортній обстановці, ось у новій компанії або незручній атмосфері вони навряд чи виявлять ознаки екстраверта.
Учені провели дослідження за участю 83 студентів, яких попросили дати оцінку різним особистісним характеристикам, включаючи екстраверсію. Потім, протягом трьох тижнів, з учасниками експерименту зв'язалися по e-mail. Піддослідним потрібно було відповісти на три питання з метою оцінити комунікабельність людей, з якими вони взаємодіяли, за шкалою 1-7 балів.
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Так, перше питання стосувалося ступеня дружелюбності людини, з якою спілкувалися учасники досліду, друге – те, наскільки вон була відкритою для бесіди, а третє – комунікабельності інших людей, з якими взаємодіяли учасники.
Потім піддослідні оцінили, наскільки вони самі проявили екстраверсію, тобто наскільки "балакучі, сміливі та енергійні" вони були під час спілкування.
В результаті дослідження вчені виявили, що частина студентів розкривалася тільки в деякі моменти, коли вони особливо виявляли дружелюбність. Разом з тим "адаптивні екстраверти" також можуть бути різними і неоднаково проявляти емоції, однак в загальному вони будуть робити це з великим бажанням в оточенні людей, які ставляться до них позитивно.
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