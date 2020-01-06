Ці банальні причини заважають вам схуднути

Причин того, що людина, добре харчуючись і вправляючись, не скидає вагу, може бути багато. Серед них гіпотиреоз, недосип, надлишок солі або недолік води.

Гіпотиреоз – захворювання, при якому щитовидна залоза виробляє недостатню кількість гормонів, що уповільнює метаболізм і схуднення. А от набір ваги зазвичай швидкий і стрімкий.

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Дієтологи порадили раз на рік здавати відповідні аналізи і робити УЗД щитовидної залози, щоб уникнути таких проблем.

Недосипання. Найбільш неочевидна причина, але доволі часта. Важливо щодня спати не менше восьми годин. Надлишок солі. Сіль – це не тільки сільничка на вашому столі. Вона також є в продуктах: хлібі, сирах, у консервації. Особливу увагу приділіть маринованим продуктам, які купуєте готовими.

Також, якщо в організм надходить мало рідини, то тіло буде зберігати вагу. Тому важливо пити не менше літра води на день.

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