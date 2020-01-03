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Як займатися спортом, якщо катастрофічно не вистачає часу
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Найскладніше у регулярних заняттях спортом і підтримці хорошої фізичної форми – не тренування, а пошук часу на них: як в розкладі, так і в думках. Що ж робити, якщо підтримувати своє тіло в тонусі хочеться, але у вас банально не вистачає часу навіть на сон?
Отже, розповідаємо вам, як поєднувати фізичну активність з сучасним темпом життя. Все значно простіше, ніж ви думаєте!
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1. Кожне тренування обов'язкове! Уявіть, що без нього ви просто не зможете прожити ані дня. Це як найважливіша робоча зустріч, яку неможливо скасувати.
2. Спорт не тільки в залі. Займайтеся не тільки у спортзалі: якщо дозволяє відстань, ходіть на роботу пішки або приїжджайте на велосипеді. Це теж спорт, але ви можеш поєднати його з вирішенням робочих питань по дорозі.
3. Шукайте час у розкладі. Одним зручно тренуватися вранці, іншим – ввечері... А дехто й зовсім комбінує та підлаштовує час занять під свій графік. Головне, щоб спорт був, а в який час – абсолютно неважливо.
4. Менше, але частіше. Якщо у вас зовсім немає часу, виділяйте його порціями по 15-20 хвилин, але кілька разів на тиждень. Тут все влаштовано так: якщо даєте навантаження часто, але недовго, організм сприйме це як майже повноцінне тренування. А ось якщо навпаки, то гірше, адже 2 години раз на місяць бажаного ефекту не дадуть.
5. Інші варіанти. Коли відвідування спортзалу абсолютно неможливо, варто підшукати клуб або заняття біля офісу або будинку. До речі, як варіант: якщо працюєте у великій компанії, в офісі може бути і свій тренажерний зал, або знижка на найближчий.
У принципі, навіть найбільш завантажений графік не має стати на заваді відвідуванню залу. Головне – бажання. Не забувайте про це!
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