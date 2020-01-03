Як займатися спортом, якщо катастрофічно не вистачає часу

Найскладніше у регулярних заняттях спортом і підтримці хорошої фізичної форми – не тренування, а пошук часу на них: як в розкладі, так і в думках. Що ж робити, якщо підтримувати своє тіло в тонусі хочеться, але у вас банально не вистачає часу навіть на сон?

Отже, розповідаємо вам, як поєднувати фізичну активність з сучасним темпом життя. Все значно простіше, ніж ви думаєте!

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1. Кожне тренування обов'язкове! Уявіть, що без нього ви просто не зможете прожити ані дня. Це як найважливіша робоча зустріч, яку неможливо скасувати.

Уявіть, що кожне тренування обов'язкове для вас

2. Спорт не тільки в залі. Займайтеся не тільки у спортзалі: якщо дозволяє відстань, ходіть на роботу пішки або приїжджайте на велосипеді. Це теж спорт, але ви можеш поєднати його з вирішенням робочих питань по дорозі.

3. Шукайте час у розкладі. Одним зручно тренуватися вранці, іншим – ввечері... А дехто й зовсім комбінує та підлаштовує час занять під свій графік. Головне, щоб спорт був, а в який час – абсолютно неважливо.

4. Менше, але частіше. Якщо у вас зовсім немає часу, виділяйте його порціями по 15-20 хвилин, але кілька разів на тиждень. Тут все влаштовано так: якщо даєте навантаження часто, але недовго, організм сприйме це як майже повноцінне тренування. А ось якщо навпаки, то гірше, адже 2 години раз на місяць бажаного ефекту не дадуть.

Займайтесь частіше, але витрачаючи менше часу

5. Інші варіанти. Коли відвідування спортзалу абсолютно неможливо, варто підшукати клуб або заняття біля офісу або будинку. До речі, як варіант: якщо працюєте у великій компанії, в офісі може бути і свій тренажерний зал, або знижка на найближчий.

У принципі, навіть найбільш завантажений графік не має стати на заваді відвідуванню залу. Головне – бажання. Не забувайте про це!

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