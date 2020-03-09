Три ранкові помилки, через які з'являється зайва вага

Що не можна робити вранці

Відома дієтолог розповіла, що вранці люди припускаються доволі поширених помилок, через які збільшується вага тіла та виникають проблеми зі здоров'ям. Ніколи так не робіть!

Популярна австралійська лікар-дієтолог С'юзі Баррелл зазначила, що вранці багато хто не переймається тим, що їсть на сніданок, або взагалі нехтує сніданком. Саме через це підіймаються ризики появи зайвої ваги та погіршення самопочуття.

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Пізній сніданок. Найкращим варіантом є трапеза упродовж години після пробудження, адже тоді вона покращує обмін речовин та дозволяє швидко збадьоритись.

"Чимало людей прокидаються о 7, але снідають лише о 10. Це поширена звичка, яка не дозволяє худнути. Люди, які взагалі забувають про сніданок, частіше за інших страждають від зайвих сантиметрів на талії".

Що не можна робити вранці

Брак білків у сніданку. Це ще одна проблема, адже вранці мало хто переймається саме тим, що їсть, тому люди налягають на смаколики з високим вмістом вуглеводів, приміром, булочки, млинці, канапки та мюслі.

"Ці продукти з великим вмістом цукру: вони швидко насичують, але відчуття голоду ще швидше повертається. Врешті ми їмо ще більше, тобто набираємо вагу завдяки споживанню більшої кількості калорій".

Дієтолог рекомендує вранці не нехтувати білковими смаколиками: яйцями, бобами, сиром, йогуртом.

Що не можна робити вранці

Калорійність напоїв. Вранці не найкращою ідеєю є смузі та свіжі соки, а також какао чи гарячий шоколад. Тому найкраще обирати каву без додатків чи чай.

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