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Три ранкові помилки, через які з'являється зайва вага

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Що не можна робити вранці - фото 1
Що не можна робити вранці

Відома дієтолог розповіла, що вранці люди припускаються доволі поширених помилок, через які збільшується вага тіла та виникають проблеми зі здоров'ям. Ніколи так не робіть!

Популярна австралійська лікар-дієтолог С'юзі Баррелл зазначила, що вранці багато хто не переймається тим, що їсть на сніданок, або взагалі нехтує сніданком. Саме через це підіймаються ризики появи зайвої ваги та погіршення самопочуття.

І ще: У жодному випадку: від цього популярного сніданку варто відмовитись

Пізній сніданок. Найкращим варіантом є трапеза упродовж години після пробудження, адже тоді вона покращує обмін речовин та дозволяє швидко збадьоритись.

"Чимало людей прокидаються о 7, але снідають лише о 10. Це поширена звичка, яка не дозволяє худнути. Люди, які взагалі забувають про сніданок, частіше за інших страждають від зайвих сантиметрів на талії".

Що не можна робити вранці - фото 390944
Що не можна робити вранці

Брак білків у сніданку. Це ще одна проблема, адже вранці мало хто переймається саме тим, що їсть, тому люди налягають на смаколики з високим вмістом вуглеводів, приміром, булочки, млинці, канапки та мюслі.

"Ці продукти з великим вмістом цукру: вони швидко насичують, але відчуття голоду ще швидше повертається. Врешті ми їмо ще більше, тобто набираємо вагу завдяки споживанню більшої кількості калорій".

Дієтолог рекомендує вранці не нехтувати білковими смаколиками: яйцями, бобами, сиром, йогуртом.

Що не можна робити вранці - фото 390945
Що не можна робити вранці

Калорійність напоїв. Вранці не найкращою ідеєю є смузі та свіжі соки, а також какао чи гарячий шоколад. Тому найкраще обирати каву без додатків чи чай.

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Джерело: newsyou.info
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