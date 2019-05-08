Три прості способи схуднути до літа

До сезону купальників та пляжів залишилось дуже мало часу, тому є ще шанс взятися за харчування та привести себе у форму. Дієтологи назвали 3 прості способи, як позбутися зайвих кілограмів без стресу.

Продукти з хромом

Не варто лякатися назви, адже йдеться про смаколики, які багаті на хром, приміром, броколі, яблука, апельсини, цільнозернові продукти та інші. Саме вони позитивно впливають на рівень цукру в крові, а також допомагають на тривалий час втамувати голод.

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Час для кориці

Ця популярна спеція має антисептичні властивості, а також зміцнює імунітет. Відтак, увесь організм починає працювати краще, метаболізм відновлюється, а жирові тканини спалюються. Тому корицю можна додавати до страв та напоїв.

Ідеальне голодування

Цей метод не передбачає те, що ви зовсім відмовитесь від їжі на день чи два. Йдеться саме про тривалі перерви між трапезою, які мають тривати 14-16 годин, приміром, від вечері одного дня до сніданку іншого. Головне вмістити три прийоми їжі в 8-10 годинний проміжок, а також пити чимало води і надавати перевагу овочам та білковим продуктам.

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