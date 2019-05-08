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Три прості способи схуднути до літа

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Як схуднути до літа без дієт - фото 1
Як схуднути до літа без дієт

До сезону купальників та пляжів залишилось дуже мало часу, тому є ще шанс взятися за харчування та привести себе у форму. Дієтологи назвали 3 прості способи, як позбутися зайвих кілограмів без стресу.

Продукти з хромом

Їжа з хромом втамовує голод - фото 326468

Не варто лякатися назви, адже йдеться про смаколики, які багаті на хром, приміром, броколі, яблука, апельсини, цільнозернові продукти та інші. Саме вони позитивно впливають на рівень цукру в крові, а також допомагають на тривалий час втамувати голод.

Це цікаво: Ці продукти шкідливо їсти вранці

Час для кориці

Кориця позитивно впливає на метаболізм - фото 326469

Ця популярна спеція має антисептичні властивості, а також зміцнює імунітет. Відтак, увесь організм починає працювати краще, метаболізм відновлюється, а жирові тканини спалюються. Тому корицю можна додавати до страв та напоїв.

Ідеальне голодування

16 годин голодування допомагають схуднути - фото 326470

Цей метод не передбачає те, що ви зовсім відмовитесь від їжі на день чи два. Йдеться саме про тривалі перерви між трапезою, які мають тривати 14-16 годин, приміром, від вечері одного дня до сніданку іншого. Головне вмістити три прийоми їжі в 8-10 годинний проміжок, а також пити чимало води і надавати перевагу овочам та білковим продуктам.

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Джерело: newsyou
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