Ці продукти шкідливо їсти вранці

Не варто вживати в їжу вранці продукти, які викликають подразнення шлунка. Перелік таких смаколиків знайдете нижче.

Часто можна почути поради про вживання зранку води з лимоном. Але насправді на голодний шлунок категорично не рекомендують пити будь-які кислі напої, інакше можна спровокувати розвиток шлункових розладів, газоутворення, тяжкість і нудоту.

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Копчена і пряна їжа, апельсиновий сік, вода з лимоном, всього цього не варто вживати після пробудження. Крім того, не радять їсти на сніданок і солодке. Шоколадка зранку може різко збільшити рівень глюкози в крові, а для її утилізації знадобитися викид інсуліну в організмі. Високі дози інсуліну сприяють розвитку інсулінової резистентності, а також порушують механізми апетиту.

Також на порожній шлунок не варто пити каву вранці. Після її вживання активізується вироблення соляної кислоти в шлунку, що може бути причиною виникнення ерозій, здатних переростати в гастрити і виразки.

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