Чому шоколад варто їсти щодня

Чи можна їсти шоколад кожен день

Науковці потішили ласунів хорошими новинами про солодощі. Ось чому шоколад потрібно їсти кожного дня, але за однієї умови.

Італійські учені з Університету Аквіла провели спеціальну наукову роботу, яка виявила, що щоденне вживання чорного шоколаду не лише не шкодить, а й допомагає здоров'ю. Річ у тому, що смаколик містить флавоноїди, які позитивно впливають на загальний стан організму.

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Єдина умова щоденного дегустування шоколаду: він обов'язково має бути чорним і без додатків, а також з мінімальним вмістом цукру. Лише в такому випадку він не викликатиме стрибки глюкози в крові. Звісно ж, не варто забувати і про кількість шоколаду. Найоптимальніший варіант – два-три шматочки на день.

"Наше дослідження показало, що регулярне вживання незначної кількості чорного шоколаду позитивно впливає на когнітивні здібності: в людей покращується довготривала пам'ять, концентрація уваги. Ефекти справді помітні при щоденному вживанні", – наголошують автори дослідження.

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