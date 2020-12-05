Чим замінити ранкову каву для бадьорості на весь день

Як бути бадьорим без кави

Для багатьох ранок починається лише після чашки кави, але надмірна любов до кофеїну може не найкраще позначитись на здоров'ї. Тому науковці назвали ідеальну заміну традиційному напою.

Старт дня важко уявити без ароматної кави, яка не лише допомагає швидше прокинутись, а й робить ранок кращим. Але регулярне вживання цього напою може обернутись навіть залежністю від кофеїну, а також проблеми із самопочуттям. Тому учені виявили більш ефективний спосіб стати активним вранці.

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Канадські науковці провели ряд досліджень, щоб визначити, як ранкова кава та фізична активність сприяє бадьорості упродовж дня. Виявилось, що з часом люди починають потребувати більшої дози кофеїну, щоб почуватись добре, а потім страждають від нудоти, головного болю та проблем зі шлунком.

Тому значно безпечніший варіант: замінити горня кави на 20-хвилинне тренування. Воно нічим не гірше бадьорить, а також допомагає тримати себе у формі. Не важко здогадатись, що й ефект від зарядки значно триваліший, аніж від ранкового напою.

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