Три продукти, які шкодять жіночому здоров'ю більше за цукор

Публікуємо black list, що складається з найшкідливіших для організму їжі і напоїв. Це як раз той випадок, коли варто не мінімізувати їх вживання, а виключити повністю.

Хімічні підсолоджувачі

Аспартам, сахарин і сукразола, які ти додаєш в каву замість цукру, не тільки сповільнюють обмін речовин, але і негативно впливають на вироблення важливих гормонів: лептину та інсуліну. Виходить парадоксальний ефект: ти начебто споживаєш менше калорій, але вагу набираєш активніше. Це ще не все: накопичуючись в організмі цук.зами проявляють канцерогенну дію.

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Енергетики

А тут навпаки міститься колосальна кількість цукру, доповнена високою дозою стимуляторів. Негативний вплив на серце відбувається навіть від вживання однієї баночки, регулярне дестабілізує нервову систему, порушує ритми сну і неспання, викликає різкі зміни настрою. Вже краще старий добрий подвійний еспресо.

Нітрити

Містяться в м'ясних виробах тривалого зберігання: сосисках, беконі, ковбасах. При термічній обробці нітрити з'єднуються з білком з м'яса, утворюючи канцерогени, збільшуючи ризик розвитку раку шлунка і кишечника.

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