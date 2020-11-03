Медики заявили про нові наслідки коронавірусу

Вчені прийшли до висновку, що зараження вірусом SARS-CoV-2 може викликати неврологічні симптоми, пов'язані з COVID-19.

Як відомо, потрапляння вірусу SARS-CoV-2 в клітини-господарі викликає імунну відповідь, перш за все в легенях, оскільки він є повітряно-крапельним збудником. Однак з'явилися докази того, що ключовим при COVID-19 є також запалення кровоносних судин.

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Приблизно від 30 до 80 відсотків пацієнтів відчувають неврологічні симптоми, пов'язані з інфекцією, включаючи запаморочення, головний біль, нудоту і втрату концентрації. Ці симптоми говорять про те, що ГРВІ-CoV-2 також впливає на клітини центральної нервової системи (ЦНС).

"Наші висновки підтверджують припущення, що SARS-CoV-2 або його білки, що циркулюють в крові, можуть привести до дестабілізації гематоенцефалічного бар'єра в ключових регіонах мозку", – сказав професор патології Сервія Рамірес.

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